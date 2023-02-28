Kyodo: в Японии возбудили уголовное дело из-за коррупции при организации ОИ-2020 в Токио
- AFP
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По информации источника, иск был зарегистрирован после жалобы Комиссии по справедливой торговле Японии, которая в результате собственного расследования коррупции в оргкомитете ОИ выявила нарушения антимонопольного закона и организацию сговора на сумму 43,7 млрд иен.
Как сообщает Kyodo, президент одной из крупнейших в Японии рекламных компаний — Dentsu Group — Хироси Игараси добровольно пришёл в прокуратуру Токио и ответил на вопросы следователей.
Отмечается, что компании Dentsu может быть предъявлено обвинение в нарушении антимонопольного законодательства.
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее сообщалось, что японские фигуристки заняли весь пьедестал на турнире Challenge Cup в Тилбурге (Нидерланды).