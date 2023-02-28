«Чемпионат»: восстановление полузащитника «Спартака» Умярова после травмы идёт не по плану

Восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану.

«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану — процесс затягивается. Медицинский штаб «Спартака» рассматривает вариант с операцией, которая ещё больше увеличит срок восстановления игрока», — приводит слова источника «Чемпионат».

По информации источника, решение об операции будет принято в ближайшее время.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов».

22-летний футболист является воспитанником ФК «Чертаново». За красно-белых Умяров провёл 96 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».