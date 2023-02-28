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«Чемпионат»: восстановление полузащитника «Спартака» Умярова после травмы идёт не по плану

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Восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану.
«Чемпионат»: восстановление полузащитника «Спартака» Умярова после травмы идёт не по плану
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идёт не по плану — процесс затягивается. Медицинский штаб «Спартака» рассматривает вариант с операцией, которая ещё больше увеличит срок восстановления игрока», — приводит слова источника «Чемпионат».

По информации источника, решение об операции будет принято в ближайшее время.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов».

22-летний футболист является воспитанником ФК «Чертаново». За красно-белых Умяров провёл 96 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».

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