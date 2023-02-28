Чесноков считает, что у Медведева не будет проблем на турнире в Дубае

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что у россиянина Даниила Медведева не должно возникнуть проблем на турнире в Дубае.

«У Медведева такой организм, что чем больше он играет, тем лучше набирает форму, лучше чувствует игру. Я думаю, у него есть силы играть дальше, у него было достаточно времени, чтобы отдохнуть, поэтому он будет в абсолютном порядке», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале турнира в Дохе россиянин победил британца Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 50 минут.

На счету Медведева 17 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году.

Ранее сообщалось, как бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил победу Медведева над Марреем в финале турнира в Дохе.