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Авербух — о критике судейства Плющенко: это его мнение

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Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал резонансное заявление Евгения Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.
Авербух — о критике судейства Плющенко: это его мнение
  • РИА Новости

«Я хочу прежде всего Женю поздравить — у него две очень яркие девочки (я был в Перми). Вероника и Софья действительно большие молодцы. Тренер должен сражаться за своих учеников, это здорово. Но его слова я не хотел бы комментировать. Это его мнение», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Плющенко и Федченко.

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