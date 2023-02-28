Агент Бальде: голы за «Спартак» у Кейта обязательно будут

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об отсутствии забитых мячей у своего клиента.

«Нет, отсутствие голов не огорчает Кейта, голы за «Спартак» обязательно у Бальде будут. Самое главное — не его голы, а чтобы «Спартак» добивался успеха», — цитирует Пасторелло Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 17 матчах набрав 36 очков. Лидер — «Зенит» (42).

Ранее Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в Кубке России.