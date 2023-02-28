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Агент Салаха отреагировал на слухи, что «Ливерпуль» может продать форварда

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Рами Аббас, агент нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, прокомментировал информацию, что английский клуб может продать футболиста.
Агент Салаха отреагировал на слухи, что «Ливерпуль» может продать форварда
  • AP

«Чепуха. Это никогда не обсуждалось и не задумывалось. Нам даже в голову не приходило, что «Ливерпуль» не попадёт в Лигу чемпионов», — написал Аббас в своих социальных сетях.

Салах выступает за английский клуб с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года. 30-летний нападающий в сезоне-2022/23 в 30 матчах во всех турнирах забил 17 мячей и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €80 млн.

Ранее сообщалось, что Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно.

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