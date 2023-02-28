Фергюсон — о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги: тен Хаг идёт правильным путём

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о победе манчестерского клуба в Кубке лиги.

«Ранее тен Хаг сказал, что МЮ основан на успехе, и я думаю, что он прав. Эрик идёт правильным путём. У него есть контроль над командой, что крайне важно для него», — приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.

Игра на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. Первый мяч забил Каземиро (33-я минута). Свен Ботман (39-я) записал в свой актив автогол. «Юнайтед» в шестой раз стал обладателем Кубка английской лиги. До этого МЮ побеждал в 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 годах.

Ранее сообщалось, что тен Хаг стал первым в истории нидерландским тренером, выигравшим Кубок английской лиги.