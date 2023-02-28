Щербакова оценила победу «Спартака» над «Локомотивом» в матче Кубка России

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании и болельщица «Спартака» Анна Щербакова высказалась о победе красно-белых над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

«Мне очень понравился сегодняшний матч. Сегодня я была со своей младшей сестрой. Она, кстати, следила за чемпионатом мира, рассказывала мне, кто как играет, какие результаты, поэтому сегодня мы с радостью посетили этот матч. Конечно, обрадовались победе «Спартака», — цитирует Щербакову РИА Новости.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу красно-белых над «Локомотивом».