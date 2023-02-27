Узнать больше

Футболист с ампутированной ногой Олекси получил приз ФИФА имени Пушкаша за лучший гол

Короткая ссылка
Гол польского футболиста с ампутированной ногой Марцина Олекси получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) имени Пушкаша, который вручается за самый красивый забитый мяч года.

В матче между командами «Сталь» из Жешува и «Варта» из Познани польский игрок забил мяч ударом через себя. 

Также на награду претендовали гол «ножницами» нападающего сборной Бразилии Ришарлисона во встрече с командой Сербии на чемпионате мира в Катаре и мяч, забитый полузащитником «Марселя» Димитри Пайетом в игре 1/4 финала Лиги Европы с ПАОК.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года по версии ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить