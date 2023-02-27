Футболист с ампутированной ногой Олекси получил приз ФИФА имени Пушкаша за лучший гол
В матче между командами «Сталь» из Жешува и «Варта» из Познани польский игрок забил мяч ударом через себя.
Также на награду претендовали гол «ножницами» нападающего сборной Бразилии Ришарлисона во встрече с командой Сербии на чемпионате мира в Катаре и мяч, забитый полузащитником «Марселя» Димитри Пайетом в игре 1/4 финала Лиги Европы с ПАОК.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года по версии ФИФА.