Узнать больше

Промес оформил гол с третьего пенальти в ворота «Локомотива»

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил мяч в ворота «Локомотива» в рамках ответного матча Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).
Промес оформил гол с третьего пенальти в ворота «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

Нападающий реализовал третий пенальти на 99-й (90 + 9) минуте встречи. 

Текущий счёт игры — 4:2. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее Промес не смог забить мяч с пенальти в ворота «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить