Промес оформил гол с третьего пенальти в ворота «Локомотива»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил мяч в ворота «Локомотива» в рамках ответного матча Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander
Нападающий реализовал третий пенальти на 99-й (90 + 9) минуте встречи.
Текущий счёт игры — 4:2. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена».
Ранее Промес не смог забить мяч с пенальти в ворота «Локомотива».
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