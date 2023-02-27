Промес оформил гол с третьего пенальти в ворота «Локомотива»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил мяч в ворота «Локомотива» в рамках ответного матча Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).

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