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Кавазашвили оценил возможность натурализации Промеса

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили оценил возможность натурализации нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Кавазашвили оценил возможность натурализации Промеса
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это был бы положительный эффект для «Спартака». Здесь нет ничего особенного! Наши мальчики будут равняться на того же Промеса или Клаудиньо», — цитирует Кавазашвили Legalbet

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским нападающим «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России при получении российского гражданства.

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