Кавазашвили оценил возможность натурализации Промеса
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«Это был бы положительный эффект для «Спартака». Здесь нет ничего особенного! Наши мальчики будут равняться на того же Промеса или Клаудиньо», — цитирует Кавазашвили Legalbet.
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским нападающим «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России при получении российского гражданства.