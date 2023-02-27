Кавазашвили оценил возможность натурализации Промеса

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили оценил возможность натурализации нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Это был бы положительный эффект для «Спартака». Здесь нет ничего особенного! Наши мальчики будут равняться на того же Промеса или Клаудиньо», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским нападающим «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России при получении российского гражданства.