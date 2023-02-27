Погребняк: совсем не удивлён победой «Урала» над «Ростовом»
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«Если честно, совсем не удивлён победе «Урала» над «Ростовом». Очень надеялся именно на этот результат. Можно сказать, «Урал» — это кубковая команда. Как мне кажется, они будут претендовать на титул в этом году, минимум — финальная стадия», — цитирует Погребняка «Чемпионат».
Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.
В составе «Урала» мячи забили Андрей Егорычев (27-я минута), Рай Влут (88-я, пенальти). У «Ростова» гол на счету Максима Осипенко (82-я).
Таким образом, «Урал» вышел в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». «Ростов» продолжит борьбу в «Пути регионов».
Ранее Иванов оценил победу «Урала» над «Ростовом» в Кубке России.