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Полузащитник «Урала» Егорычев признан лучшим игроком матча с «Ростовом»

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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Кубка России по футболу («Путь РПЛ») с «Ростовом».
Полузащитник «Урала» Егорычев признан лучшим игроком матча с «Ростовом»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В составе «Урала» мячи забили Андрей Егорычев (27-я минута), Рай Влут (88-я, пенальти). У «Ростова» мяч забил Максим Осипенко (82-я).

Таким образом, екатеринбургский клуб вышел в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». «Ростов» продолжит борьбу в «Пути регионов».

Ранее «Пари НН» в гостях нанёс поражение «Звезде» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).

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