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СЭ: нападающий «Ахмата» Конате пропустит матч с «Оренбургом»

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Нападающий «Ахмата» Конате не сможет принять участие в матче с «Оренбургом» из-за травмы.
СЭ: нападающий «Ахмата» Конате пропустит матч с «Оренбургом»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в последние дни подготовки 25-летний буркинийский футболист не тренировался и находился на лечении. 

Матч Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Оренбург» состоится 4 марта на стадионе «Ахмат Арена». Начало встречи — в 16:30 мск.

Ранее нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказал мнение, что грозненский клуб способен побороться за самые высокие места в чемпионате России по футболу.

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