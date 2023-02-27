СЭ: нападающий «Ахмата» Конате пропустит матч с «Оренбургом»

Нападающий «Ахмата» Конате не сможет принять участие в матче с «Оренбургом» из-за травмы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в последние дни подготовки 25-летний буркинийский футболист не тренировался и находился на лечении.

Матч Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Оренбург» состоится 4 марта на стадионе «Ахмат Арена». Начало встречи — в 16:30 мск.

Ранее нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказал мнение, что грозненский клуб способен побороться за самые высокие места в чемпионате России по футболу.