Ларьков: Большунов если не лучший лыжник в истории, то точно неплохой

Серебряный и бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Андрей Ларьков считает, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является неплохим спортсменом.

«Большунов — лучший лыжник в истории? Сложно сказать, ведь раньше было гораздо меньше стартов. Раньше всего было десять этапов за год, грубо говоря. Сейчас больше. Трудно сравнивать. Тем не менее если не лучший, то точно неплохой (смеётся)», — приводит слова Ларькова «Матч ТВ».

Россиянин в прошлом сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине, из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Напомним, что российские лыжники не примут участия в Кубке мира в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Ранее Большунов прокомментировал серебро норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира в Словении.