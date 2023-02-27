Узнать больше

Ларьков: Большунов если не лучший лыжник в истории, то точно неплохой

Короткая ссылка
Серебряный и бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Андрей Ларьков считает, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является неплохим спортсменом.
Ларьков: Большунов если не лучший лыжник в истории, то точно неплохой
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Большунов — лучший лыжник в истории? Сложно сказать, ведь раньше было гораздо меньше стартов. Раньше всего было десять этапов за год, грубо говоря. Сейчас больше. Трудно сравнивать. Тем не менее если не лучший, то точно неплохой (смеётся)», — приводит слова Ларькова «Матч ТВ».

Россиянин в прошлом сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине, из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Напомним, что российские лыжники не примут участия в Кубке мира в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Ранее Большунов прокомментировал серебро норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира в Словении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить