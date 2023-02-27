Канчельскис назвал хорошей сделкой новый контракт Головина с «Монако»
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«А что, у Головина были ещё какие-то варианты? Интерес «Боруссии» Дортмунд? Если бы было конкретное предложение от них, то он перешёл бы туда. Продление контракта с «Монако» — это хорошая сделка», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Как сообщает «Чемпионат», Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.
Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В текущем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение Головина продлить контракт с «Монако».