Канчельскис назвал хорошей сделкой новый контракт Головина с «Монако»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении Александром Головиным контракта с «Монако».

«А что, у Головина были ещё какие-то варианты? Интерес «Боруссии» Дортмунд? Если бы было конкретное предложение от них, то он перешёл бы туда. Продление контракта с «Монако» — это хорошая сделка», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Как сообщает «Чемпионат», Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.

Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В текущем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение Головина продлить контракт с «Монако».