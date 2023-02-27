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Ханов признался, сколько хотел бы зарабатывать за одну схватку в кулачных боях

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Бывший чемпион Top Dog FC Марсель Ханов рассказал, сколько хотел бы зарабатывать за одну схватку в кулачных боях.
Ханов признался, сколько хотел бы зарабатывать за одну схватку в кулачных боях
  • Gettyimages.ru
  • © Krisada tepkulmanont

«Мне сложно назвать конкретную сумму. Думаю, если бы получал около 1,5 млн рублей, смог бы забыть о работе и сосредоточиться исключительно на боевых искусствах. Этого бы хватало. За один поединок? Да. Рассуждаю об этом со своей позиции, ведь для меня это уже не первый и не второй бой. Конечно, когда ты только начинаешь свой путь, на такие суммы рассчитывать не стоит. Не хочу возвышать себя. Но если атлет уже успел достичь определённых высот… Некоторые бойцы этого достойны», — заявил Ханов в интервью RT.

Ранее Ханов высказал мнение, что футбол по-прежнему остаётся видом спорта номер один в России, хотя игроки больше напоминают не спортсменов, а актёров театра.

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