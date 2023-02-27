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Чепчугов: ребятам в ЦСКА до уровня Головина как до Луны пешком

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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на новость о продлении полузащитником Александром Головиным контракта с «Монако».
Чепчугов: ребятам в ЦСКА до уровня Головина как до Луны пешком
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Рассмотрев несерьёзное предложение перехода в Бундеслигу, Александр принял верное решение — продлить контракт с клубом. Если же переходить в другой чемпионат, то только в АПЛ. Есть ли в ЦСКА игрок, похожий на Головина? Ребятам в ЦСКА до уровня Саши как до Луны пешком», — цитирует Чепчугова Sport24.

Как сообщает «Чемпионат», Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/26.

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение Головина продлить контракт с «Монако».

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