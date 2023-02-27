Петржела: Дзюба никак не поможет «Локомотиву» обыграть «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий Артём Дзюба не поможет «Локомотиву» обыграть «Спартак» в ответном матче Кубка России.

«Дзюба никак не поможет «Локомотиву» обыграть «Спартак» и выйти в полуфинал Кубка России. Может, только помешает, если не успеет добежать до мяча или не сможет забить. Это уже не тот футболист, который может в одиночку решить исход матча», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ответный матч пройдёт 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». На игру назначена бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Первую встречу красно-белые выиграли со счётом 1:0. Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 80-й минуте матча отменил гол Магкеева из-за положения вне игры после просмотра VAR.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о Дзюбе.