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Газзаев: надеюсь, что ЦСКА справится с «Краснодаром»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ответного матча с «Краснодаром» в Кубке России («Путь РПЛ»).
Газзаев: надеюсь, что ЦСКА справится с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Учитывая, как ЦСКА разобрался в прошлой встрече, фаворит — армейцы. Не ожидаю ничего хорошего от «Краснодара». В первой встрече я ничего хорошего не увидел. Удручающее впечатление оставил «Краснодар». Надеюсь, что ЦСКА справится с соперником», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В первой игре ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 3:0.

Ответный матч пройдёт 28 февраля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес заявил о готовности пробить пенальти в случае одобрения тренерского штаба.

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