«Чемпионат»: Головин продлил контракт с «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024 года.

Головин перешёл в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ницца» разгромила «Монако» со счётом 3:0.