Мендес: если тренерский штаб ЦСКА доверит пробить пенальти, я готов

Чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес заявил о готовности пробить пенальти в случае одобрения тренерского штаба.

«Готов ли я исполнить 11-метровый удар, если возникнет такая необходимость? Да, конечно! В моём предыдущем клубе такие шансы у меня были. Если доверят сделать это и в ЦСКА, без сомнения возьму мяч и подойду к точке. Надо понимать, что пенальти — особенная вещь, никогда не знаешь, что может произойти», — цитирует Мендеса Bobsoccer.

По его словам, если в матче с «Краснодаром» у него будет шанс пробить пенальти, то он постарается реализовать данную возможность.

В первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 3:0. Ответная игра состоится 28 февраля в 19:30 мск.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Краснодаром» в Кубке России.