Матыцин назвал актуальной задачей поддержание высокого уровня сборных России

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что поддержание высокого уровня спортивной формы российских атлетов является актуальной задачей Министерства спорта.

«Для проведения тренировочных мероприятий по летним олимпийским видам спорта в России созданы все требуемые условия. Актуальная задача — сохранить основные составы и поддерживать высокий уровень спортивной формы атлетов, чтобы они в любой момент могли включиться в соревновательный процесс, в том числе и в отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также подчеркнул, что для проведения тренировочных мероприятий по зимним олимпийским видам спорта при поддержке Минспорта России общероссийским спортивным федерациям удалось достаточно насытить календарь.

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Матыцин высказался о предложении министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать «сборную беженцев» для российских спортсменов.