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Матыцин назвал актуальной задачей поддержание высокого уровня сборных России

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что поддержание высокого уровня спортивной формы российских атлетов является актуальной задачей Министерства спорта.
Матыцин назвал актуальной задачей поддержание высокого уровня сборных России
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Для проведения тренировочных мероприятий по летним олимпийским видам спорта в России созданы все требуемые условия. Актуальная задача — сохранить основные составы и поддерживать высокий уровень спортивной формы атлетов, чтобы они в любой момент могли включиться в соревновательный процесс, в том числе и в отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он также подчеркнул, что для проведения тренировочных мероприятий по зимним олимпийским видам спорта при поддержке Минспорта России общероссийским спортивным федерациям удалось достаточно насытить календарь.

22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Матыцин высказался о предложении министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать «сборную беженцев» для российских спортсменов.

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