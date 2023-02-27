КДК РФС получил рапорт комиссара матча «Волга» — «Зенит»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Александр Григорьянц сообщил, что к ним поступил рапорт комиссара матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России «Волга» — «Зенит».

«В КДК РФС поступил рапорт комиссара матча «Волга» — «Зенит». Комитет изучает представленные материалы. О дате и времени заседания будет сообщено дополнительно», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Ранее пресс-атташе «Волги» Олег Савинов заявил, что у бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела не было клубной атрибутики.