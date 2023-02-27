Агент — о возвращении Кухты в «Локомотив»: слишком рано о чём-то говорить

Милан Мартинович, агент нападающего «Спарты» Яна Кухты, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Локомотив».

«Вернётся ли Кухта в Россию? Пока слишком рано о чём-то говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Мартиновича.

Кухта перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. В чемпионате России он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

25 июня «Локомотив» объявил об уходе Кухты в «Спарту» на правах аренды.

Ранее глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что в клубе не рассматривают вариант приобретения московского «Велеса».