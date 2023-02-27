В «Волге» заявили, что бросивший банан в Вендела не является болельщиком клуба

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов заявил, что у бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела не было клубной атрибутики.

«Поиски человека, бросившего банан, ведутся, камеры его засекли. Этим активно занимается местная полиция, надо отдать ей должное — взялась за дело очень активно.

Не знаю, откуда взялась информация, что это был именно болельщик «Волги». Никакой атрибутики, чтобы сделать подобный вывод, у него не было. Банан прилетел с центральной трибуны, где были поклонники обеих команд», — приводит слова Савинова РИА Новости.

На 91-й (90 + 1) минуте матча 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Ранее в сети появилась фотография болельщика, который, предположительно, бросил банан в Вендела.