Победительница игр «Дети Азии» Илюшенко назвала своих кумиров в лыжных гонках

Победительница лыжного турнира игр «Дети Азии» Виктория Илюшенко рассказала, кого считает своими кумирами.

«Сейчас в Архангельской области идут соревнования сильнейших, я слежу за ними и болею за наших спортсменов. Мой кумир, которому я стараюсь подражать, — это Савелий Коростелёв. Он в таком молодом возрасте сумел победить чемпионов мира и олимпийских чемпионов. И мне очень нравится Наталья Непряева с её боевым характером, она очень давно бегает и показывает очень высокие результаты», — приводит слова Илюшенко ТАСС.

Лыжный турнир игр «Дети Азии» стартовал в Кемерове 27 февраля.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева одержала победу в женском скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты».