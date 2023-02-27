Ранджелович: будь в Сербии столько же сильных клубов, как в России, сербы не уезжали бы в Европу
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Почему сербских талантов так много в больших лигах и клубах, а русских там нет? Талантов в России немало, у вас очень приличный футбол. В Европе все уважают русских игроков. И если бы у нас было столько же сильных клубов, как в России, может, сербы не уезжали бы так активно в Европу», — приводит слова Ранджеловича Sport24.
В нынешнем сезоне 25-летний серб провёл девять матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Ранджелович заявил, что в «Урале» чувствует себя как дома.