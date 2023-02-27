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Ранджелович: будь в Сербии столько же сильных клубов, как в России, сербы не уезжали бы в Европу

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Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович объяснил, с чем связано большое количество сербских футболистов в европейских клубах.
Ранджелович: будь в Сербии столько же сильных клубов, как в России, сербы не уезжали бы в Европу
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Почему сербских талантов так много в больших лигах и клубах, а русских там нет? Талантов в России немало, у вас очень приличный футбол. В Европе все уважают русских игроков. И если бы у нас было столько же сильных клубов, как в России, может, сербы не уезжали бы так активно в Европу», — приводит слова Ранджеловича Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний серб провёл девять матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ранджелович заявил, что в «Урале» чувствует себя как дома. 

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