Ранджелович: будь в Сербии столько же сильных клубов, как в России, сербы не уезжали бы в Европу

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович объяснил, с чем связано большое количество сербских футболистов в европейских клубах.

«Почему сербских талантов так много в больших лигах и клубах, а русских там нет? Талантов в России немало, у вас очень приличный футбол. В Европе все уважают русских игроков. И если бы у нас было столько же сильных клубов, как в России, может, сербы не уезжали бы так активно в Европу», — приводит слова Ранджеловича Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний серб провёл девять матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Ранджелович заявил, что в «Урале» чувствует себя как дома.