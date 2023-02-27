Источник: руководство «Челси» не планирует увольнять Поттера после поражения от «Тоттенхэма»

Руководство «Челси» не станет увольнять Грэма Поттера с поста главного тренера.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

По информации источника, владельцы клуба сохраняют терпение и верят в тренера.

26 февраля появилась информация, что руководство клуба планирует уволить тренера, если «Челси» проиграет «Тоттенхэму» в матче 25-го тура АПЛ.

В итоге «Челси» уступил «шпорам» со счётом 0:2.

В настоящий момент лондонцы занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что болельщик «Тоттенхэма» был арестован за гомофобные кричалки во время матча с «Челси».