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Источник: руководство «Челси» не планирует увольнять Поттера после поражения от «Тоттенхэма»

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Руководство «Челси» не станет увольнять Грэма Поттера с поста главного тренера.
Источник: руководство «Челси» не планирует увольнять Поттера после поражения от «Тоттенхэма»
  • AP

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

По информации источника, владельцы клуба сохраняют терпение и верят в тренера.

26 февраля появилась информация, что руководство клуба планирует уволить тренера, если «Челси» проиграет «Тоттенхэму» в матче 25-го тура АПЛ.

В итоге «Челси» уступил «шпорам» со счётом 0:2.

В настоящий момент лондонцы занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что болельщик «Тоттенхэма» был арестован за гомофобные кричалки во время матча с «Челси».

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