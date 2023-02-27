Источник: руководство «Челси» не планирует увольнять Поттера после поражения от «Тоттенхэма»
- AP
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.
По информации источника, владельцы клуба сохраняют терпение и верят в тренера.
26 февраля появилась информация, что руководство клуба планирует уволить тренера, если «Челси» проиграет «Тоттенхэму» в матче 25-го тура АПЛ.
В итоге «Челси» уступил «шпорам» со счётом 0:2.
В настоящий момент лондонцы занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Ранее сообщалось, что болельщик «Тоттенхэма» был арестован за гомофобные кричалки во время матча с «Челси».