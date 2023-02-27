Ступак считает, что у иностранных спортсменов нет претензий к россиянам

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак завила, что у иностранных спортсменов нет претензий к россиянам.

«Я думаю, что было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить ситуацию на нейтральной территории. Я на миллион процентов уверена, что лично к нам не было бы никаких претензий у иностранных спортсменов», — приводит слова Ступак ТАСС.

Также она отметила, что ей кажется, что на такой разговор вряд ли кто-то согласится.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Ступак прокомментировала слухи о том, почему она пропустила соревнования в сезоне-2022/23.