Мбаппе забил 200 мячей за ПСЖ и делит с Кавани первое место среди лучших бомбардиров клуба
24-летний форвард забил 200-й мяч в 247-м матче за парижан.
Таким образом, француз делит первое место с бывшим нападающим клуба Эдинсоном Кавани среди лучших бомбардиров команды, проведя на 55 матчей меньше.
Встреча на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 3:0. В составе парижан дубль оформил Мбаппе (25-я минута, 55-я), также мяч забил Лионель Месси (29-я). ПСЖ расположился на первой строчке таблицы Лиги 1 с 60 очками. У «Марселя» вторая строчка и 52 очка.
Ранее сообщалось, что Месси забил 700-й гол на клубном уровне.