Узнать больше

Мбаппе забил 200 мячей за ПСЖ и делит с Кавани первое место среди лучших бомбардиров клуба

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил гол в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу с «Марселем».

24-летний форвард забил 200-й мяч в 247-м матче за парижан.

Таким образом, француз делит первое место с бывшим нападающим клуба Эдинсоном Кавани среди лучших бомбардиров команды, проведя на 55 матчей меньше.

Встреча на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 3:0. В составе парижан дубль оформил Мбаппе (25-я минута, 55-я), также мяч забил Лионель Месси (29-я). ПСЖ расположился на первой строчке таблицы Лиги 1 с 60 очками. У «Марселя» вторая строчка и 52 очка.

Ранее сообщалось, что Месси забил 700-й гол на клубном уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить