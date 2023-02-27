Мбаппе забил 200 мячей за ПСЖ и делит с Кавани первое место среди лучших бомбардиров клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил гол в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу с «Марселем».

24-летний форвард забил 200-й мяч в 247-м матче за парижан.

Таким образом, француз делит первое место с бывшим нападающим клуба Эдинсоном Кавани среди лучших бомбардиров команды, проведя на 55 матчей меньше.

Встреча на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 3:0. В составе парижан дубль оформил Мбаппе (25-я минута, 55-я), также мяч забил Лионель Месси (29-я). ПСЖ расположился на первой строчке таблицы Лиги 1 с 60 очками. У «Марселя» вторая строчка и 52 очка.

Ранее сообщалось, что Месси забил 700-й гол на клубном уровне.