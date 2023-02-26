В ФШР рассказали, когда может быть принято решение о переходе России в азиатскую федерацию

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о возможном переходе в Азиатскую шахматную федерацию.

«Мы ищем пути, чтобы наши спортсмены были обеспечены соперниками соответствующего класса. И как раз 28 февраля на саммите Азиатской шахматной федерации будет рассмотрена наша заявка о вступлении в её состав. В Азии соперники реально намного сильнее европейцев: Индия, Китай, Иран, Узбекистан», — цитирует Ткачёва «Чемпионат».

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.