Радионова назвала двух главных фаворитов финала Гран-при России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась ожиданиями от финала Гран-при России по фигурному катанию среди девушек.

«Если Валиева будет выступать, то считаю её фаворитом соревнований. Ну, и действующую чемпионку России Софью Акатьеву, конечно же. Поборется ли за золото Муравьёва? У неё очень большой потенциал, и я уверена, что у неё всё ещё впереди», — цитирует Радионову Metaratings.

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 24 февраля зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что адвокаты Валиевой в CAS должны будут представить неопровержимые доказательства её невиновности в нарушении антидопинговых правил.