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Бышовец высказался о проведении матчей Кубка России по футболу при минусовой температуре

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, как отнёсся к проведению матчей 1/4 финала Кубка России при минусовой температуре.

«Мы, имея достаточно прекрасный летний период, проводим в это время тренировочные сборы и не используем для матчей. В то же время игроки вынуждены выступать при сложных погодных условиях с минусовой температурой. Это влияет на зрелищность матча, а также приносит дискомфорт не только футболистам, но и болельщикам», — цитирует Бышовца Betonmobile.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута). Перед началом встречи температура воздуха была на отметке -11 °С. Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

23 февраля стало известно, что разметка футбольного поля в матче Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Динамо» будет красной. Решение сделать линии красными связано с погодными условиями в Самаре. Ожидается температура -13 °C, а в первой половине дня — снегопад.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия отрицательно отнёсся к матчам «Спартака» в морозную погоду.

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