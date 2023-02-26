Узнать больше

«Ницца» разгромила «Монако», Головин вышел на замену во втором тайме

Короткая ссылка
«Ницца» в гостях нанесла разгромное поражение «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Ницца» разгромила «Монако», Головин вышел на замену во втором тайме
  • Legion-Media

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Люсьена Фавра.

Мячи забили Теремас Моффи (восьмая и 26-я минуты), Кефрен Тюрам-Юльен (43-я).

Александр Головин появился на поле на 46-й минуте матча. К этому моменту монегаски уже пропустили три мяча.

«Монако» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ницца» с 41 очком располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав «Монако».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить