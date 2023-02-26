«Ницца» разгромила «Монако», Головин вышел на замену во втором тайме

«Ницца» в гостях нанесла разгромное поражение «Монако» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Люсьена Фавра.

Мячи забили Теремас Моффи (восьмая и 26-я минуты), Кефрен Тюрам-Юльен (43-я).

Александр Головин появился на поле на 46-й минуте матча. К этому моменту монегаски уже пропустили три мяча.

«Монако» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ницца» с 41 очком располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав «Монако».