В «Локомотиве» опровергли информацию о покупке клуба «Велес»

Глава совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что в клубе не рассматривают вариант приобретения московского «Велеса».

«ФК «Локомотив» не ведёт никаких переговоров о покупке других клубов и полностью сосредоточен на укреплении собственной клубной вертикали», — цитирует Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, что «Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» с целью популяризации и развития футбола в России. В нынешнем сезоне команда набрала 20 очков в Первой лиге и занимает 14-е место.

«Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» хочет купить клуб.