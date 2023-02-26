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«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и в 21-й раз победил в Кубке шотландской лиги

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«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» и стал обладателем Кубка шотландской лиги по футболу.
«Селтик» обыграл «Рейнджерс» и в 21-й раз победил в Кубке шотландской лиги
  • Gettyimages.ru

«Кельты» в финальном матче турнира на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго переиграли вечных соперников со счётом 2:1.

В составе «Селтика» мячи забил Киого Фурухаси (44-я и 56-я минута). У «Рейнджерс» отличился Альфредо Морелос (64-я).

«Селтик» выиграл Кубок лиги в 21-й раз в истории. «Рейнджерс» остаётся рекордсменом турнира по количеству побед — 27.

Ранее сообщалось, что гол Эрлинга Холанда помог МС разгромить «Борнмут» в матче АПЛ.

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