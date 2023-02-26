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Фигуристка Сакамото выиграла турнир Challenge Cup

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Японские фигуристки заняли весь пьедестал на турнире Challenge Cup в Тилбурге (Нидерланды).
Фигуристка Сакамото выиграла турнир Challenge Cup
  • РИА Новости

Первое место заняла Каори Сакамото, которая получила от судей 76,85 балла за короткую программу и 151,50 — за произвольную (228,35 в сумме). Второй стала Маи Михара (203,23), тройку призёров замкнула Мана Кавабэ (192,46).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее российский танцевальный дуэт Анна Томилова — Дмитрий Щербаков распался из-за расхождения во взглядах.

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