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Гранат: Дзюба должен будет забить «Спартаку» в ответном матче Кубка России

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил шансы «Локомотива» в столичном дерби со «Спартаком» в рамках ответного матча Кубка России по футболу («Путь РПЛ»).
Гранат: Дзюба должен будет забить «Спартаку» в ответном матче Кубка России
  • РИА Новости

«Дзюба удачно играет против «Спартака», но в прошлом матче попал в штангу. Думаю, он забьёт в ответном матче», — цитирует Граната «Чемпионат».

По его мнению, у красно-белых больше шансов на выход в 1/2 финала турнира.

«Они играют дома при своих трибунах. К тому же на них положительно влияет победа в первом матче. С другой стороны, «Локомотиву» терять нечего, поэтому, надеюсь, получится яркий и весёлый матч», — добавил Гранат.

Матч пройдёт 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». На игру назначена бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Первую встречу красно-белые выиграли со счётом 1:0. 

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

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