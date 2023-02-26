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Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав «Монако»

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«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу с «Ниццей».
Головин впервые за девять матчей не попал в стартовый состав «Монако»
  • Gettyimages.ru

Александр Головин впервые за девять матчей начнёт встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Нюбель, Бен-Сегир, Боадю, Дьятта, Дисаси, Камара, Матсима, Сарр, Фофана, Эмболо, Якобс.

Игра «Монако» — «Ницца» пройдёт на стадионе «Луи II». Матч начнётся в 19:05 мск.

Монегаски с 50 очками занимают третье место в турнирной таблице. «Ницца» с 38 очками располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (57).

26-летний футболист сборной России в сезоне-2022/23 в 23 матчах чемпионата Франции забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем Головина.

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