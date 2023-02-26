Чемпион Европы Алиев планирует выступить на турнире шоу-программ

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев планирует выступить на турнире шоу-программ.

Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что Алиев получил приглашение на турнир и принял его.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Олимпийские чемпионы допускаются без предварительного отбора. К участию пригласят до 20 фигуристов, список которых будет объявлен 1 марта.

Ранее стало известно, что Алёна Косторная и Георгий Куница не выступят на турнире.