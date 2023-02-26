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Чесноков считает, что Кудерметова и Самсонова могут стать лидерами парного рейтинга WTA

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова могут стать лидерами парного рейтинга WTA.
Чесноков считает, что Кудерметова и Самсонова могут стать лидерами парного рейтинга WTA
  • Gettyimages.ru

«Я следил за результатами наших девчонок, они провели очень сильный турнир. У них обеих хорошая подача, здорово играют на задней линии. Они здорово друг другу подходят, мощно играют. Они могут реально стать первой парой мира и выиграть турниры, у них очень яркий дуэт, они должны выиграть один из турниров Большого шлема», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

25 февраля Кудерметова и Самсонова одержали победу в парном разряде на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Кудерметова и Самсонова прогрессируют в парной игре.

 

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