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«Тоттенхэм» впервые с 2018 года обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии

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«Тоттенхэм» на своём поле нанёс поражение в лондонском дерби «Челси» в рамках матча 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Тоттенхэм» впервые с 2018 года обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии
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Игра на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в столице Великобритании завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Антонио Конте. Таким образом «шпоры» впервые с 2018 года обыграли «аристократов» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Мячи забили Оливер Скипп (46-я минута) и Гарри Кейн (82-я).

«Тоттенхэм» с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Челси» с 31 очком располагается на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Эрлинга Холанда помог МС разгромить «Борнмут» в матче АПЛ.

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