Клопп: никто не станет снимать кино по этому сезону «Ливерпуля»
- AP
«Мы продолжаем идти вперёд. Наша история не позволяет нам опускать руки. Это не будет сезон, который будут пересматривать снова и снова, по нему не будут снимать кино. Мы должны преодолеть все трудности», — цитирует Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» в матче 25-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). Команда Клоппа с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, как Клопп отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов.