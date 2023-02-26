Узнать больше

Клопп: никто не станет снимать кино по этому сезону «Ливерпуля»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру мерсисайдской команды в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.
Клопп: никто не станет снимать кино по этому сезону «Ливерпуля»
  • AP

«Мы продолжаем идти вперёд. Наша история не позволяет нам опускать руки. Это не будет сезон, который будут пересматривать снова и снова, по нему не будут снимать кино. Мы должны преодолеть все трудности», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» в матче 25-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). Команда Клоппа с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, как Клопп отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить