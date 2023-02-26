Клопп: никто не станет снимать кино по этому сезону «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру мерсисайдской команды в чемпионате Англии по футболу сезона-2022/23.

«Мы продолжаем идти вперёд. Наша история не позволяет нам опускать руки. Это не будет сезон, который будут пересматривать снова и снова, по нему не будут снимать кино. Мы должны преодолеть все трудности», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» в матче 25-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). Команда Клоппа с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, как Клопп отреагировал на поражение своей команды от мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов.