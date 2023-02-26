Семшов — о матче с Ираном: сборная России проверит свои силы с серьёзным соперником
- РИА Новости
«Это хороший спарринг, добротная команда, наша сборная проверит свои силы на фоне серьёзного соперника. Потому что в последнее время серьёзных соперников не было», — цитирует Семшова «Матч ТВ».
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что контрольный матч Иран — Россия состоится в Тегеране 23 марта.
Команда Валерия Карпина осенью 2022 года провела три гостевых товарищеских матча: со сборными Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал матч с Ираном отличной проверкой на прочность для подопечных Карпина.