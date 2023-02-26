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Mundo Deportivo: «Барселона» планирует организовать пресс-конференцию по делу о судейском скандале

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«Барселона» хочет организовать пресс-конференцию, посвящённую судейскому скандалу.
Mundo Deportivo: «Барселона» планирует организовать пресс-конференцию по делу о судейском скандале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» планирует донести позицию, что не подкупала судью. Сообщается, что пресс-конференция может состояться 7 марта.

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Энрикесу Негрейре, который занимал на тот момент пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что глава «Барселоны» Жоан Лапорта должен дать объяснение по делу о судейском скандале или уйти в отставку.

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