Президент «Велеса» заявил, что с ним никто не связывался по поводу выкупа клуба «Локомотивом»

Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» хочет купить клуб.

«Ничего конкретного от «Локомотива» по поводу выкупа нашего клуба я не получал. Если от руководства московского клуба будет конкретное предложение, то обязательно его рассмотрим. Никто из «Локомотива» ко мне не обращался», — приводит слова Шиленкова Sport24.

Напомним, что «Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» с целью популяризации и развития футбола в России. В нынешнем сезоне команда набрала 20 очков в Первой лиге и занимает 14-е место.

«Локомотив» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Велесе» видят больше плюсов в переходе Второй лиги на схему «весна — осень».