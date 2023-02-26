Большунов — о победе в командном спринте: была очень интригующая гонка

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился эмоциями от победы в командном спринте на «Чемпионских высотах».

«Сегодня была реально сложная гонка и сложное самочувствие. Партнёры по команде, я так понял, хорошо были готовы, были серьёзно настроены.

Была очень интригующая гонка: сначала одни впереди, потом другие, но последний этап расставил всё по местам», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Большунов одержал победу в командном спринте в паре с Александром Терентьевым.

Второе место заняли Иван Якимушкин и Артём Мальцев, представляющие Тюменскую область. Замкнули тройку Илья Порошкин и Илья Семиков из Республики Коми.

Ранее сообщалось, что Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина выиграли женский командный спринт на «Чемпионских высотах».