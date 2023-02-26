Большунов — о победе в командном спринте: была очень интригующая гонка
- РИА Новости
«Сегодня была реально сложная гонка и сложное самочувствие. Партнёры по команде, я так понял, хорошо были готовы, были серьёзно настроены.
Была очень интригующая гонка: сначала одни впереди, потом другие, но последний этап расставил всё по местам», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Большунов одержал победу в командном спринте в паре с Александром Терентьевым.
Второе место заняли Иван Якимушкин и Артём Мальцев, представляющие Тюменскую область. Замкнули тройку Илья Порошкин и Илья Семиков из Республики Коми.
Ранее сообщалось, что Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина выиграли женский командный спринт на «Чемпионских высотах».