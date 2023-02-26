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«Чемпионат»: руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке «Велеса»

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Руководство «Локомотива» в скором времени может приобрести футбольный клуб «Велес».
«Чемпионат»: руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке «Велеса»
  • РИА Новости

«Локомотив» хочет приобрести «Велес», а также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге. При этом пока не решено, с каким из клубов в случае покупки у «Локомотива» будет сквозная заявка», — передаёт слова источника «Чемпионат».

Напомним, что «Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» с целью популяризации и развития футбола в России. Клуб — частный, финансируется за счёт средств учредителей.

Ранее сообщалось, что в «Велесе» видят больше плюсов в переходе Второй лиги на схему «весна — осень».

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