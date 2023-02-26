«Чемпионат»: руководство «Локомотива» ведёт переговоры о покупке «Велеса»
- РИА Новости
«Локомотив» хочет приобрести «Велес», а также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге. При этом пока не решено, с каким из клубов в случае покупки у «Локомотива» будет сквозная заявка», — передаёт слова источника «Чемпионат».
Напомним, что «Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савёловская» с целью популяризации и развития футбола в России. Клуб — частный, финансируется за счёт средств учредителей.
Ранее сообщалось, что в «Велесе» видят больше плюсов в переходе Второй лиги на схему «весна — осень».