L'Équipe: глава Федерации футбола Франции Ле Гре подаст в отставку 28 марта

Временно отстранённый глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре подаст в отставку во вторник, 28 февраля.

Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, Ле Гре объявит о своём решении на заседании исполнительного комитета FFF.

11 января на внеочередном заседании исполкома FFF Ле Гре был отстранён от своей должности.

Напомним, что глава федерации попал под критику после продления контракта с наставником французской сборной Дидье Дешамом и после своих высказываний в адрес Зинедина Зидана, а также из-за обвинений футбольного агента Сони Суид в сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности расследования в отношении Ле Гре.